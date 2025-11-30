VaiOnline
L’anomalia.
01 dicembre 2025 alle 00:31

Dopo il rischio software gli Airbus tornano in pista 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tutta colpa delle radiazioni solari. Per gli Airbus A320 è un caso che fa scuola, visto che – tra gli altri – è stato richiamato indietro l’aereo del Papa. Anche se in Italia i velivoli colpiti sono quelli di Ita, compagnia che vola con Airbus. Ma che cosa è accaduto? Il flusso di particelle solari sembra aver colpito la parte esterna dell’atmosfera e, a cascata, altre particelle si sono abbattute sull’elettronica dell’aereo. Questo avrebbe generato il cosiddetto “bit flip”, corrompendo i dati del sistema. Secondo gli esperti, entro qualche giorno l’allarme dovrebbe rientrare. In qualche caso non sono esclusi ritardi e cancellazioni, in particolare tra i vettori che devono tenere fermi i jet per più tempo perché è necessario rimuovere l’hardware e installarne uno nuovo. L’episodio ha avuto origine dal volo del 30 ottobre scorso della compagnia JetBlue da Cancún a Newark, dirottato a Tampa, in Florida, dopo che l’aereo è sceso di quota in modo imprevisto. Le successive analisi hanno mostrato la vulnerabilità in una parte del computer. La discesa non programmata e in con il pilota automatico, è durata pochi secondi. Sufficienti ad allarmare il primo ufficiale e a richiedere di scendere il prima possibile a Tampa per curare oltre dieci feriti tra passeggeri e assistenti di volo. Complessivamente sono stati richiamati a livello planetario circa 6mila Airbus A320.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti

Molti sold out, pochi voli rimasti: «Tornare nell’Isola sarà difficile»

Il 20 e 21 dicembre aerei pieni, poi posti solo al mattino 
Sara Marci
Incidente

La tragica conta delle vittime sulla strada dimenticata

Il sindaco Seoni: «Nuoro ci dia i soldi per la sicurezza» 
Roberto Secci
Floris (FdI) a Bartolazzi: «Quale futuro per il centro SuperHando di Settimo San Pietro?»

«I minori autistici senza assistenza»

In Sardegna nessuna struttura per i malati, l’appello delle famiglie 
La storia

La famiglia del bosco nella nuova casa

Natahan trasloca e aspetta moglie e figli nel cottage offerto da un imprenditore 
Il giallo

«I miei genitori in un lago di sangue»

Marito e moglie di 74 e 68 anni uccisi a coltellate in casa, il figlio dà l’allarme 
cisgiordania

Tre attivisti italiani pestati dai coloni

I volontari aggrediti dagli israeliani mentre dormivano vicino a Gerico 