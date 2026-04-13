Travolti da alberi e pali: una 12enne e un operaio vittime della burrasca 

Bari. Una ragazzina di 12 anni morta schiacciata da un albero a Bisceglie, un operaio 38enne ucciso da un palo della luce a Taranto. Un altro operaio è stato ferito dalla caduta di cassoni carichi di frutta a Margherita di Savoia. Sono le vittime del forte vento di burrasca che soffia su tutta la Puglia e che sta causando morti da nord a sud della regione, oltre a disagi per voli dirottati e il campus universitario evacuato a Bari. Alicia Amoruso, la 12enne morta schiacciata da un grosso pino, stava tornando da scuola quando, in una zona periferica della città del nord Barese, il tronco sradicato dal vento l’ha travolta senza lasciarle scampo. È rimasta incastrata sotto l’albero e la corsa in ospedale è stata inutile: è morta in ambulanza per politrauma da schiacciamento. Sulla vicenda la Procura di Trani ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti e disposto l’autopsia per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

Una tragica simile sorte è toccata a Domenico Di Ponzio, elettricista 38enne morto dopo essere stato colpito da un palo della luce, caduto probabilmente a causa del forte vento, mentre stava eseguendo, su una gru, alcuni interventi a un impianto di illuminazione. L’operaio è morto sul colpo. Sono in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica ed eventuali responsabilità.

Un altro incidente sul lavoro causato dal forte vento, in questo caso non fatale, si è verificato in un’azienda agricola di Margherita di Savoia, nel nord Barese, dove un operaio di 64 anni di San Ferdinando di Puglia è rimasto ferito gravemente. L’uomo sarebbe stato colpito da alcuni cassoni carichi di frutta, caduti da circa 5 metri di altezza

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