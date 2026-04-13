Il viaggio in Africa inizia con la tappa alla Grande Moschea 

Nel volo che da Roma lo ha portato ad Algeri, prima tappa del suo viaggio in Africa, il Papa va avanti nel suo programma che è tutto improntato alla costruzione della pace e alla necessità di «alzarsi», come lui stesso dice, «per dire che c'è una via migliore».

E quindi, nel primo discorso, quello alle autorità dell'Algeria, paese che ha tanto sofferto e ora guarda al futuro con maggiore serenità, tuona contro i «neocolonialismi» e contro chi fa morire i migranti non solo in mare ma anche nelle traversate del deserto. «Guai, se ne facciamo cimiteri dove muore anche la speranza! Liberiamo dal male questi immensi bacini di storia e di futuro! Moltiplichiamo le oasi di pace, denunciamo e rimuoviamo le cause della disperazione, combattiamo chi lucra sulla sventura altrui! Sono illeciti guadagni, infatti, quelli di chi specula sulla vita umana, la cui dignità è inviolabile», ha detto Leone nel discorso alle autorità dell'Algeria. «Un nuovo corso della storia» è oggi «più urgente che mai, a fronte di continue violazioni del diritto internazionale e di tentazioni neocoloniali», ha detto il Papa nel discorso alle autorità, invitandole a giocare un ruolo da «protagonisti». «Le persone e le organizzazioni che dominano sugli altri - questo l'Africa lo sa bene - distruggono il mondo». Il processo di pacificazione passa innanzitutto dal dialogo tra le fedi.

E non a caso, nella prima giornata del suo viaggio apostolico, il Papa visita la Grande Moschea di Algeri perché «siamo tutti fratelli e sorelle, e figli dell'unico Dio». Anche il ricordo dei martiri, come i monaci assassinati a Tibhirine trent'anni fa, e le due suore agostiniane, alle quali ha reso memoria nel pomeriggio, è molto delicato: «Di fronte all'odio e alla violenza, sono rimasti fedeli alla carità fino al sacrificio della vita, assieme a tanti altri uomini e donne, cristiani e musulmani». Quindi oggi è importante «l'impegno a promuovere pace e unità», a partire dalle fedi, perché al fondamentalismo, non del tutto sopito, oggi si aggiunge la secolarizzazione, un'altra via per mettere a tacere il bisogno di pace che arriva dal mondo della fede.

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