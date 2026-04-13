VaiOnline
Algeria.
14 aprile 2026 alle 00:14

Il viaggio in Africa inizia con la tappa alla Grande Moschea 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nel volo che da Roma lo ha portato ad Algeri, prima tappa del suo viaggio in Africa, il Papa va avanti nel suo programma che è tutto improntato alla costruzione della pace e alla necessità di «alzarsi», come lui stesso dice, «per dire che c'è una via migliore».
E quindi, nel primo discorso, quello alle autorità dell'Algeria, paese che ha tanto sofferto e ora guarda al futuro con maggiore serenità, tuona contro i «neocolonialismi» e contro chi fa morire i migranti non solo in mare ma anche nelle traversate del deserto. «Guai, se ne facciamo cimiteri dove muore anche la speranza! Liberiamo dal male questi immensi bacini di storia e di futuro! Moltiplichiamo le oasi di pace, denunciamo e rimuoviamo le cause della disperazione, combattiamo chi lucra sulla sventura altrui! Sono illeciti guadagni, infatti, quelli di chi specula sulla vita umana, la cui dignità è inviolabile», ha detto Leone nel discorso alle autorità dell'Algeria. «Un nuovo corso della storia» è oggi «più urgente che mai, a fronte di continue violazioni del diritto internazionale e di tentazioni neocoloniali», ha detto il Papa nel discorso alle autorità, invitandole a giocare un ruolo da «protagonisti». «Le persone e le organizzazioni che dominano sugli altri - questo l'Africa lo sa bene - distruggono il mondo». Il processo di pacificazione passa innanzitutto dal dialogo tra le fedi.

E non a caso, nella prima giornata del suo viaggio apostolico, il Papa visita la Grande Moschea di Algeri perché «siamo tutti fratelli e sorelle, e figli dell'unico Dio». Anche il ricordo dei martiri, come i monaci assassinati a Tibhirine trent'anni fa, e le due suore agostiniane, alle quali ha reso memoria nel pomeriggio, è molto delicato: «Di fronte all'odio e alla violenza, sono rimasti fedeli alla carità fino al sacrificio della vita, assieme a tanti altri uomini e donne, cristiani e musulmani». Quindi oggi è importante «l'impegno a promuovere pace e unità», a partire dalle fedi, perché al fondamentalismo, non del tutto sopito, oggi si aggiunge la secolarizzazione, un'altra via per mettere a tacere il bisogno di pace che arriva dal mondo della fede.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La guerra.

Trump, invettiva contro il Papa

Le accuse: debole e disastroso in politica estera. Leone XIV: non ho paura di lui 
lo scontro

«Offese gratuite e irrispettose, la Chiesa parla di pace e amore»

Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario della Cei: «È una violenta strumentalizzazione che va respinta» 
Alessandra Ragas
Il conflitto

Tajani ai militari in Libano: «Siete l’orgoglio dell’Italia»

Il ministro: retribuzioni non all’altezza delle responsabilità 
Il conflitto

Trump blocca Hormuz, scontro con Ue e Onu

Macron propone una coalizione per togliere le restrizioni 
La tragedia

A Borore la festa si trasforma in lutto «Non è un incidente»

Si fa strada l’ipotesi di un malore durante la cavalcata: c’è un’inchiesta  
Francesco Oggianu
Massa

Ucciso davanti al figlio, tre minori indagati

L’inchiesta si allarga dopo il fermo dei due ragazzi di 19 e 23 anni sotto accusa 