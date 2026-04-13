L’Europa vara il piano sull’energia 

BRUXELLES. Misure immediate, misure strutturali, e un obiettivo finale: elettrificare e rendersi autonomi dal punto di vista energetico. Ursula von der Leyen ha lanciato la strategia europea contro la nuova, pesante, crisi energetica che sta assediando il Vecchio continente. Al termine della riunione dell'esecutivo Ue tutta dedicata alla guerra in Medio Oriente, la presidente della Commissione ha tracciato un primo cronoprogramma degli interventi da mettere in atto. Con un importante appuntamento in mezzo: il vertice informale a Cipro del 23 e 24 aprile. Un incontro che, sul fronte degli interventi anti-crisi, rischia di trasformarsi nell'ennesimo redde rationem interno all'Unione. Perché al di là del pacchetto energia - la cosiddetta toolbox, la cassetta degli strumenti - che la Commissione presenterà a partire dal 22 aprile, c'è un tema che rischia di spaccare l'Europa: la sospensione del Patto di Stabilità. Soluzione che l’Italia sta chiedendo con forza, non incontrando però il sì della Commissione.

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