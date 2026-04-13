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La frecciata.
14 aprile 2026 alle 00:14

Le lodi al fratello di Prevost: «Vero Maga» 

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Papa Leone? «Preferisco di gran lunga suo fratello Louis, perché è totalmente Maga». Nel giorno in cui Donald Trump sferra un attacco senza precedenti contro Leone XIV, regala anche un “endorsement” a Louis Martin Prevost, classe ’51, il maggiore dei tre fratelli Prevost. Di formazione cattolica, è Marina Usa, di cui è attualmente un veterano in pensione della Us Navy.

Dopo l'elezione di Leone, rispuntarono alcuni suoi post su Facebook di insulti a esponenti dem tra cui l'ex speaker della Camera Nancy Pelosi, che il fratello del Papa definiva «un'ubriacona di m...». E poi anche contenuti no-vax , meme che paragonavano Biden a Hitler e mettevano in discussione i risultati delle elezioni 2020. Il 21 maggio 2025 Louis e la moglie Deborah vengono ricevuti nello Studio Ovale da Trump e il suo vice, JD Vance. In un’intervista, Prevost si conferma un sostenitore Maga e nega che il fratello Papa sia «woke», pur definendolo «molto più progressista di me». Inoltre puntualizza che Leone «è consapevole delle mie posizioni e sa che non cambierò, se non per moderare i toni». Infatti, da quel momento, il primogenito rimane in silenzio per tutelare Leone da ulteriori imbarazzi.

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