A Borore la festa si trasforma in lutto «Non è un incidente» 

Bar deserti, poca gente per strada. Un intero paese è in lutto. La tragedia avvenuta domenica sera a Borore è troppo grande e non si può lasciare che si svolga la tradizionale festa per San Lussorio ieri mattina è stata annullata. Così anche tutte le altre manifestazioni in programma.

L’intera comunità è sotto choc per la tragica scomparsa di Omar Barranca, vittima di un incidente nel corso della manifestazione ippica. Una vicenda che ha scosso il paese, che piange una giovane vittima, di 25 anni, morto alla vigilia della festa tanto attesa, in programma ieri.

La dinamica

«Una tragedia inaspettata, che si è consumata in un momento di grande raccoglimento della comunità, in una giornata di festa per San Lussorio - dice il parroco, padre Salvatore Putzolu - che è stata annullata. È stata celebrata solo la Messa. Ho portato conforto ai familiari di Omar». Quella di ieri doveva essere una grande giornata di festa, che si è trasformata in una giornata di lutto collettivo. Cosa è successo veramente ad Omar Barranca, abile cavaliere, domatore e socio dell’associazione cavalieri “Inghirios”, non se lo sa spiegare manco il presidente, Pietro Angioni: «Non credo all’incidente, o all’ipotesi di una distrazione e quanto altro. Omar non era uno sprovveduto. Sapeva gestire le situazioni difficili, ancora meglio nella cavalcata tradizionale nel galoppatoio di Busola, dove tutto è stato organizzato alla perfezione, anche in termini legati alla sicurezza. Sono sicuro che si tratta di un malore. Non si può spiegare altrimenti».

Le indagini

Tanti testimoni, infatti, affermano che Omar si sarebbe accasciato sulla sella, prima di cadere ed essere travolto dal suo stesso cavallo. Tutto si è consumato davanti a decine di persone attonite. Indagano i carabinieri della compagnia di Macomer e quelli di Borore. Intanto la Procura di Oristano ha disposto l’autopsia, che verrà effettuata stamattina a Lanusei, per capire quale è stata la causa della morte. È stato aperto anche un procedimento penale a carico di ignoti. La tragedia si è consumata dopo che i cavalieri, in processione, hanno accompagnato il simulacro del Santo nella chiesa campestre, accanto alla statale 131. Dopo la funzione religiosa, come da tradizione, i cavalieri, seguiti da decine di appassionati, si sono diretti al galoppatoio comunale di Busola, poco distante dal centro abitato, per la tradizionale corsa al galoppo. «Una festa tranquilla - dice il vice sindaco Alessandro Porcu - trasformata in una tragedia che colpisce tutti indistintamente».

Il ritratto

Omar Barranca lavorava nell’azienda ovicaprina del padre Mauro. Da anni si dedicava anche all’attività di domatore di cavalli, ed era molto conosciuto in tutto il territorio. Per la sua scomparsa, tutte le manifestazioni in programma sono state annullate, compresa quella del battesimo della sella, in programma il 23 maggio. «La tragica scomparsa di Omar, giovane di 25 anni, colpisce e addolora la nostra comunità - dice il sindaco, Tore Ghisu - per tutti noi questo è un momento drammatico, difficile da accettare, una tragedia che ci lascia senza parole facendoci precipitare in un senso di profondo sconforto. Interpretando i sentimenti dell’amministrazione comunale, ma anche a nome di tutta la comunità, voglio esprimere il cordoglio ed unirmi al dolore di Mauro, Torangela e Igor per l’improvvisa scomparsa del caro Omar, un giovane, un grande lavoratore benvoluto da tutti. Lo ricorderemo sempre nei suoi momenti felici e di partecipazione comunitaria. La giovane vita di Omar, un bravissimo fantino e domatore di cavalli, grande lavoratore insieme al padre nell’azienda di famiglia, spezzata tragicamente in un giorno di festa. Il profondo cordoglio mio personale, dell’amministrazione comunale che si unisce a quello di tutta la nostra comunità, va ai familiari di Omar».

Oltre al padre Mauro, con cui lavorava nell’azienda di famiglia, Omar lascia la mamma Torangela, il fratello Igor, la nonna Anna, anche tanti amici che piangono la sua scomparsa, non solo a Borore, ma in tutto il Marghine.

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