«Il Papa non è una controparte politica, ma il Successore di Pietro, chiamato a servire il Vangelo, la verità e la pace». Così la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana esprime la sua piena vicinanza al Pontefice Leone XIV, bersaglio di attacchi frontali e strumentalizzazioni giunte dalla Casa Bianca.

In una nota ufficiale, i vertici dei vescovi italiani hanno espresso un profondo «rammarico per le parole a lui rivolte nelle scorse ore dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump». Il comunicato sottolinea la piena sintonia con la Chiesa d’oltreoceano, in «unione a quanto affermato dal Presidente della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti, Monsignor Paul S. Coakley». La Presidenza italiana, guidata dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, conclude richiamando la criticità dei tempi odierni: «In un tempo segnato da conflitti e tensioni internazionali, la sua voce rappresenta un richiamo esigente alla dignità della persona, al dialogo e alla responsabilità». Per questo, concludono i vescovi, «le Chiese che sono in Italia rinnovano al Santo Padre vicinanza, affetto e preghiera, auspicando da parte di tutti rispetto per la sua persona e per il suo ministero».

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