VaiOnline
I vescovi.
14 aprile 2026 alle 00:14

«Il Papa non è una controparte politica» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Il Papa non è una controparte politica, ma il Successore di Pietro, chiamato a servire il Vangelo, la verità e la pace». Così la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana esprime la sua piena vicinanza al Pontefice Leone XIV, bersaglio di attacchi frontali e strumentalizzazioni giunte dalla Casa Bianca.

In una nota ufficiale, i vertici dei vescovi italiani hanno espresso un profondo «rammarico per le parole a lui rivolte nelle scorse ore dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump». Il comunicato sottolinea la piena sintonia con la Chiesa d’oltreoceano, in «unione a quanto affermato dal Presidente della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti, Monsignor Paul S. Coakley». La Presidenza italiana, guidata dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, conclude richiamando la criticità dei tempi odierni: «In un tempo segnato da conflitti e tensioni internazionali, la sua voce rappresenta un richiamo esigente alla dignità della persona, al dialogo e alla responsabilità». Per questo, concludono i vescovi, «le Chiese che sono in Italia rinnovano al Santo Padre vicinanza, affetto e preghiera, auspicando da parte di tutti rispetto per la sua persona e per il suo ministero».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La guerra.

Trump, invettiva contro il Papa

Le accuse: debole e disastroso in politica estera. Leone XIV: non ho paura di lui 
lo scontro

«Offese gratuite e irrispettose, la Chiesa parla di pace e amore»

Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario della Cei: «È una violenta strumentalizzazione che va respinta» 
Alessandra Ragas
Il conflitto

Tajani ai militari in Libano: «Siete l’orgoglio dell’Italia»

Il ministro: retribuzioni non all’altezza delle responsabilità 
Il conflitto

Trump blocca Hormuz, scontro con Ue e Onu

Macron propone una coalizione per togliere le restrizioni 
La tragedia

A Borore la festa si trasforma in lutto «Non è un incidente»

Si fa strada l’ipotesi di un malore durante la cavalcata: c’è un’inchiesta  
Francesco Oggianu
Massa

Ucciso davanti al figlio, tre minori indagati

L’inchiesta si allarga dopo il fermo dei due ragazzi di 19 e 23 anni sotto accusa 