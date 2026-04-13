E su Truth il presidente si ritrae come un Gesù guaritore 

Donald Trump in tunica bianca e rossa, la mano destra sulla fronte di un malato e luce divina che emana da quella sinistra. Attorniato da un tripudio di figure adoranti e simboli messianici e militaristi: un soldato, una dottoressa, una donna in preghiera, ma anche aquile in volo, aerei da guerra, la Statua della libertà e una grande bandiera nazionale. Oltre agli attacchi contro papa Leone XIV, il presidente Usa ha pubblicato su Truth (e poi cancellato diverse ore dopo) una raffigurazione di se stesso come un Gesù guaritore, creata con l'intelligenza artificiale, senza nessun commento.

Pubblicata nella tarda serata Usa, l'ardita immagine è stata ripostata da migliaia di utenti social. Ma ha anche scatenato reazioni indignate. Come quella dell'ex deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene, che con il tycoon ha rotto lo scorso novembre dopo averlo sostenuto ferventemente per anni. «È più che blasfemia. È uno spirito dell'Anticristo», ha commentato su X. Più tardi, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca lo stesso Trump ha detto che in quella immagine, in realtà, era rappresentato «come un medico che fa del bene agli altri».

Le immagini generate con l'IA per lanciare messaggi provocatori o attaccare avversari, comunque, non sono una novità per Trump. Tra le altre, il 3 maggio 2025, a pochi giorni dal conclave in cui è stato poi eletto Leone XIV, il tycoon si era autorappresentato in un fotomontaggio vestito da pontefice.

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