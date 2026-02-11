VaiOnline
Verona.
12 febbraio 2026 alle 00:32

Bimbi maltrattati all’asilo, interdette cinque maestre 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Verona. Bambini spostati a forza, trascinati per terra, legati alle seggioline, con minacce e grida. Cibo negato, castighi al buio, addirittura senza pulirli quando facevano i propri bisogni. Una sequela di maltrattamenti e sofferenze nei confronti dei piccoli di un asilo nido privato a Verona, che sono stati interrotti da un'indagine dei Carabinieri. I militari hanno eseguito la misura cautelare dell'interdittiva di esercizio della professione, per la durata di un anno, nei confronti di cinque educatrici dell'asilo nido. Due di esse sono le titolari. Il provvedimento del Gip è arrivato al termine di una indagine avviata a dicembre scorso, su una segnalazione di una tirocinante. I piccoli, in totale 42 quelli ospitati nella struttura, hanno un'età compresa tra i 9 mesi e i 3 anni. La polizia giudiziaria ha proceduto al sequestro dell'intera struttura, per interrompere i presunti maltrattamenti e poi permettere gli accertamenti tecnici. I militari hanno esaminato i filmati della videosorveglianza per circa un mese, effettuati di nascosto nel nido. Nei filmati gli investigatori hanno visto trascinare i piccoli da un luogo all'altro, con strattonamenti e spintoni, tirate di capelli, schiaffi. Altre volte i bambini venivano messi in punizione negli angoli della sala, oppure legati alle seggioline all'ora del pasto o fatti rivoltare nei loro lettini.

