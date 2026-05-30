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Isili.
31 maggio 2026 alle 00:30

Trattore in fiamme, paura in piazza Italia 

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Paura ad Isili nella notte tra venerdì e sabato per un incendio che ha distrutto un trattore in pieno centro abitato. Il mezzo si trovava parcheggiato in piazza Italia quando poco dopo le due è stato avvolto dalle fiamme. Il rogo ha causato lo scoppio degli pneumatici. Diverse le esplosioni che si sono poi ripetute, un fragore che ha svegliato tutto il quartiere. Chi è corso alla finestra o alla porta per vedere cosa stesse succedendo si è trovato di fronte fiamme alte e una colonna di fumo. Sul posto è arrivata la pattuglia dei carabinieri di Villanova Tulo (che dipendono dal Comando di Isili), raggiunta poi dai mezzi dei Vigili del Fuoco da Sorgono e Samugheo che hanno provveduto alle operazioni di spegnimento. Ancora nessuna ipotesi sulle cause che hanno scatenato il rogo. Bisognerà aspettare tutte le valutazioni dei pompieri. Solo dopo la relazione i carabinieri potranno avviare eventuali indagini.

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