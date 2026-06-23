Tragico tuffo in mare per cercare sollievo: stroncato da un malore 

Tragedia ieri al Poetto di Quartu anche a causa del caldo e dell’afa. Potrebbero infatti esserci le alte temperature – ieri in città si sono sfiorati i 33 gradi con un alto tasso di umidità – dietro al malore risultato fatale a Giuseppe Francesco Corbatto, 79 anni di Gorizia, un turista arrivato in città per qualche giorno di vacanza. Intorno all’ora di pranzo, nel tratto di spiaggia davanti al locale Alba Chiara, a pochi passi dalla Bussola, l’uomo ha deciso di tuffarsi in acqua per sfuggire alla calura opprimente. Ma mentre era in mare, non lontano dalla battigia, ha accusato un malore.

Le persone che si trovavano in spiaggia e i bagnini del servizio di salvamento dello stabilimento si sono subito accorti che qualcosa non andava e non hanno avuto un attimo di esitazione. Sono intervenuti per soccorrere il 79enne e sono riusciti a riportarlo in pochi secondi a riva. Immediato è stato anche l’intervento del personale di un’ambulanza del 118 ma purtroppo i tentativi di rianimare lo sfortunato turista sono stati vani e per Corbatto non c’è stato niente da fare.

L’uomo non aveva con sé i documenti per cui sono stati avviati subito tutti gli accertamenti necessari da parte dei carabinieri per identificarlo e dare la triste notizia alla famiglia. La tragedia si è consumata davanti alle tantissime persone che in quel momento si trovavano in spiaggia e che hanno assistito impotenti ai tentativi di soccorso dell’uomo. La Procura non ha aperto un’inchiesta e la salma è stata restituita subito alla famiglia.

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