Traffico di monete: sette indagati 

Un’inchiesta iniziata nel 2022, con l’individuazione di 36 rare monete d’oro di epoca sardo-bizantina messe all’asta in un Paese estero. Così, dopo un lungo lavoro, i carabinieri del Nucleo tutela del patrimonio culturale di Cagliari hanno ricostruito un traffico illegale internazionale di migliaia di monete antiche in diverse parti d’Europa con base operativa, secondo le accuse, a Sassari. Da qui un ex mercante numismatico sassarese curava i rapporti con diverse case d’asta per la vendita degli oggetti antichi e molto preziosi con la collaborazione di alcuni collezionisti sardi. Un giro d’affari da circa mezzo milione di euro interrotto dal provvedimento, a firma del gip del Tribunale di Sassari su richiesta della Procura, di sequestro di conti correnti per un totale di 250mila euro a carico di cinque dei sette indagati nell’inchiesta.

Le sette persone finite sotto accusa, nell’operazione ribattezzata Numisma, per ricettazione ed esportazione illecita di monete di valore archeologico sono tutte residenti in Sardegna, nel nord dell’Isola, a parte un indagato che vive a Bologna. Oltre ai sequestri di conti correnti, sono state svolte anche le perquisizioni che hanno permesso ai carabinieri di recuperare circa 4mila monete antiche (diverse quelle in oro) e anche di una scultura in marmo di epoca romana ritenuta dagli esperti di particolare interesse culturale.

Secondo le accuse, le monete sarebbero state portate via da scavi archeologici clandestini in diverse parti della Sardegna. I collezionisti sardi poi avrebbero piazzato gli oggetti di valore nelle case d’asta europee grazie a un intermediario, l’esperto filatelico e numismatico sassarese, che si faceva garante della provenienza dei reperti messi in vendita.



RIPRODUZIONE RISERVATA