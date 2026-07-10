VaiOnline
Ciclismo.
11 luglio 2026 alle 00:12

Tour, volata a Bordeaux: sfreccia “mago” Merlier 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Bordeaux. Tim Merlier, il Mago, ha colpito a Bordeaux nella settima tappa del Tour de France, la seconda dedicata ai velocisti in questa edizione cominciata nel segno di Tadej Pogacar. Il 33 belga della Soudal-QuickStep, 73 vittorie in carriera, ha preceduto il norvegese Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) e l’eritreo Biniam Girmay (Nsn). “Soltanto”, verrebbe da dire, quinto l’altro belga Jasper Philipsen, per il quale l’Alpecin-Premier Tech ha lavorato tutto il giorno e che era stato lanciato alla perfezione sino al 200 metri dal solito generoso Mathieu Van der Poel. Nono il danese Mads Pedersen (Lidl-Trek) che però ha ben difeso la maglia verde della classifica a punti.

Quella gialla, invece, rimasta più che saldamente sulle spalle di Tadej Pogacar (Uae Emirates Xrg), che dopo le fatiche dei Pirenei ha vissuto una giornata tranquilla nella pancia del gruppo e che mantiene 2’42” su Jonas Vingegaard (Visma). Tanto più che la sua squadra non ha dovuto neppure inseguire i due fuggitivi di giornata, Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) e Jakub Otruba (Caja Rural), compito assolto dall’Alpecin.

Oggi ci sarà ancora lavoro per le ruote veloci nell’ottava tappa, da Périgueux a Bergerac di 180,4 km, i cui due gpm di 4ª categoria non sembranoi tali da scongiurare un altro sprint di gruppo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Corte dei Conti.

Bacchettata sugli aeroporti

l Murgia
Il dramma

Due comunità sconvolte e un triste incrocio di destini

È il secondo omicidio registrato quest’anno nel Sulcis: le due vittime, nel 2013, erano state arrestate per furto 
S. P.
L’emergenza

Terrore nei cieli, tragedia sfiorata

Canadair aggancia il cavo di un elicottero: equipaggi salvi per miracolo 
Luigi Almiento
Il giudizio

«Fusione degli aeroporti, aspetti poco chiari»

I dubbi della Corte dei Conti sull’operazione e sulla partecipazione della Regione 
Roberto Murgia
L’intervista

«Gli Ets sui trasporti? Finanziano l’Europa»

Dei 74 miliardi di euro incassati dalla tassa che pesa sulle imprese sarde, 14 vanno all’esecutivo Ue 
Giuseppe Deiana
Il caso

Report, la Rai congela le repliche

Scelta «cautelativa». Ranucci: «Sconcertante». Sentita la moglie di Tavares 