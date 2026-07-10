Ottana, minacciato impianto fotovoltaico 

Un vasto incendio è divampato ieri pomeriggio a Ottana. Il fronte ampio delle fiamme è arrivato a minacciare un impianto fotovoltaico. Una prospettiva che ha suscitato grande apprensione. Per fermare il rogo e arginare in qualche modo i danni preservando per quanto possibile l’impianto è intervenuto un elicottero che ha dato supporto alle squadre al lavoro a terra.

L’incendio è partito in località “Sa Serra”. Tra fumo nero e vegetazione in cenere, gli operatori del Corpo forestale hanno lavorato senza sosta, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Anela.

Per ore le squadre sono rimaste impegnate nelle operazioni di spegnimento cercando anche di evitare che le fiamme potessero attaccare l’impianto fotovoltaico che si trova nei pressi dell’area devastata dalle fiamme. Un intervento particolarmente delicato per tutta la macchina dell’antincendio.

Sul posto ha coordinato le operazioni di spegnimento il direttore della stazione forestale di Bolotana.

Solo in serata, una volta messa in sicurezza tutta la zona, è iniziata la conta dei danni che, però, non è stata ancora definita.

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