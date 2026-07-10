Maxi incendio in Spagna: 12 morti 

Madrid. È il peggior incendio boschivo registrato in Andalusia e uno dei più gravi della storia recente di Spagna. Un’intera vallata trasformata in una trappola di fuoco, automobili carbonizzate, persone morte nel tentativo di sfuggire alle fiamme, centinaia di soccorritori e agenti delle unità speciali della guardia civil che battono casolare dopo casolare alla ricerca di superstiti fra gole e pinete annerite. Il bilancio provvisorio è di 12 vittime, otto feriti - quattro gravissimi - oltre 23 dispersi e circa 1.400 evacuati nell’area di Los Gallardos e Bedar, nella provincia di Almeria. La maggior parte delle vittime è straniera. Quattro sarebbero cittadini britannici, trovati senza vita all’interno di un’auto con guida a destra, morti mentre cercavano di fuggire da Bedar. Gli altri sette, tra cui almeno uno spagnolo e un belga, facevano parte di un gruppo che, dopo aver abbandonato i veicoli hanno cercato a piedi vie di scampo. Solo due sono sopravvissuti.

Al momento non si hanno notizie del coinvolgimento di italiani mentre la Farnesina continua a seguire gli sviluppi. «Si sono trovati in una trappola di fuoco», ha spiegato l’assessore andaluso alle Emergenze, Antonio Sanz. «Hanno imboccato un percorso che non era quello di evacuazione. Le conseguenze sono state terribili». Le fiamme hanno già divorato oltre 3.200 ettari di pinete e macchia mediterranea. Secondo quanto indicato dal governatore della Giunta andalusa, Juanma Moreno, il rogo è partito dalla caduta di un cavo elettrico lungo la statale N.340A. Il vento, con raffiche superiori ai 50 km orari e la vegetazione resa arida dalle settimane di caldo estremo hanno trasformato un principio di incendio in «un fronte di fuoco lungo 15 chilometri in meno di due ore», ha spiegato Moreno. Red Electrica ed Endesa hanno però escluso responsabilità dirette: la linea da cui si sarebbe staccato il cavo, sostengono, apparteneva a un impianto privato abbandonato. «È una tragedia enorme. Siamo devastati dal dolore», ha detto il governatore dell’Andalusia, confermando che molte vittime dovranno essere identificate con il Dna, ma ha evitato «speculazioni» sul fatto che fra loro ci sarebbero tre bambini. Sarebbero almeno tre le famiglie di cui è stata denunciata la scomparsa nel posto di comando avanzato allestito dalla Guardia Civil nella località di Garrucha.

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