Tortolimpiadi, si sfidano 11 quartieri 

Gare sportive, musica, dialoghi e fotografie d’antan si intrecceranno per creare appartenenza, energie nuove e occasioni di incontro. A distanza di qualche anno tornano le Tortolimpiadi, la manifestazione che coinvolge undici quartieri cittadini affamati di successo ma, prima ancora, di divertimento in quest’ultimo scampolo di primavera.

L’inaugurazione della quattro giorni di gare è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, con la sfilata dei gruppi che hanno percorso corso Umberto e raggiunto la piazza del multipiano, il quartier generale dell’organizzazione. Fischietti, trombette e megafoni: nessuno si è risparmiato in una festa di suoni e colori. Decibel elevati ed euforia collettiva per le diverse centinaia di atleti, giovani e adulti, che hanno voluto ricreare socialità e pura competizione con una delle rassegne più apprezzate dalla comunità. Le gare, cominciate ieri sera, proseguiranno oggi, domani e martedì.

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