Torres, tris in amichevole sul campo dell’Ossese 

Ossi . La Torres vince anche la seconda amichevole non ufficiale: 3-1 sul campo dell’Ossese, neopromossa in Serie D. Tra avversario e campo un po’ duro, la squadra sassarese ha affrontato un match non semplice. Anche perché il tecnico Greco ha dovuto rinunciare a quattro giocatori: fermi per riposo precauzionale Sorrentino, Di Stefano e Nunziatini, più Lunghi che ha rimediato una botta nella partitella con l’Alghero.

La gara la sblocca Scotto al 27’: bell’affondo del neo acquisto Berto sulla destra che mette in mezzo dove Pennington, altro neo rossoblù, fa da sponda e il capitano insacca col diagonale. Vicino al raddoppio Zecca di testa.

Nella ripresa diversi cambi. Si mette in luce Sanat quasi subito: il suo tiro dal limite è respinto dal portiere e Carboni corregge da due passi per il 2-0. Su incertezza del portiere Tirelli ne approfitta Limongelli per accorciare al 55’, facendo gioire i tifosi ossesi. Si riporta avanti di due lunghezze la Torres con Sanat che allunga la gamba per la correzione su un traversone da sinistra.

Intanto è ufficiale lo staff tecnico: Greco sarà affiancato dal vice Mureddu e dagli ex portieri Garau e Pinna.

Torres 1° tempo (3-4-2-1) : Zaccagno; Berto, Antonelli, Zanandrea; Zecca, Masala, Brentan, Dumani; Carboni, Pennington; Scotto.

Torres 2° tempo (3-4-2-1) : Tirelli; Berto, Antonelli, Liviero; Zecca, Mastinu, Giorico, Dumani; Sanat, Carboni (15’ Bonin); Scotto.

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