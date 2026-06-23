Torres, Greco sino al 2028: «Orgoglioso» 

Sassari. «Sono più orgoglioso oggi di quando ho firmato il primo contratto nel 2021». Così Alfonso Greco ha commentato il biennale che lo legherà alla Torres sino al 2028. Ieri la società sassarese ha ufficializzato la conferma dell’allenatore che ha guidato la squadra nelle ultime cinque stagioni, seppur non ininterrottamente, visto il taglio con reintegro nel campionato 2022/23 e il richiamo a dicembre nella stagione appena trascorsa. «Come ho più volte detto, mi sento parte di questa terra e di questi colori e sono felice che si sia trovato un accordo che soddisfa tutte le parti. Vi avevo preannunciato, al termine del campionato, che ci saremmo seduti attorno a un tavolo, ma i presupposti per andare avanti c’erano già tutti e così è stato. Ringrazio la proprietà, nelle figure di Pierluigi Pinna e Andrea Maddau, il presidente Stefano Udassi e il direttore Andrea Colombino per la fiducia che cercherò di ricambiare con tutto me stesso».

Ora, a cascata, dovrebbero arrivare gli altri comunicati che riguardano lo staff tecnico, la data del raduno a Sassari e del ritiro a Buddusò, più le operazioni di mercato che non saranno tantissime data l’intenzione di confermare almeno 11-12 giocatori. Intanto Insula Sport (del gruppo Abinsula, proprietario della Torres) ha acquistato la maggioranza delle quote del Latte Dolce.

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