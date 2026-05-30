Torrente si esalta a Cagliari 

Che siano vele, foil o motori, il risultato non cambia, il mare di Cagliari si conferma teatro perfetto e accogliente per competizioni di altissimo livello. Stavolta gli occhi non sono puntati verso il quartier generale di Luna Rossa, che fa solo da sfondo alle “battaglie” in atto nello specchio d’acqua di Su Siccu, perché per tutto il fine settimana a prendersi la scena sono le formula uno del mare. Dopo 22 anni la F1H2O è tornata in città e Cagliari la ha accolta con interesse. Diverse centinaia di persone, dalla passeggiata, hanno seguito con entusiasmo e curiosità e immortalato le due Sprint Race e le premiazioni che hanno chiuso la giornata del sabato apertasi in mattinata con le qualifiche. E a prendersi la scena sono stati il quattro volte campione del mondo Shaun Torrente, che difende il titolo, e Rusty Wyatt. Oggi si continua con warm-up (10.15-11.15), 2-Seater (12.30-14, giri dimostrativi e non competitivi su barche a due posti riservati a ospiti), la Parade Lap Race (14.45-15) e poi il momento clou, il Regione Sardegna Gran Prix of Italy (15.05-15.50), seguito dalle premiazioni. Il primo feedback positivo è già arrivato, dall’iridato Torrente: «Una location fantastica, è bello che tutti possano seguire le gare con facilità e che vedano le barche da molto vicino. Il sabato è andato bene, oggi ci sarà un bello show. Davvero una città fantastica in cui iniziare la stagione».

La cronaca

A Cagliari, prima delle 7 tappe del calendario iridato 2026, il compito di offrire i primi riferimenti significativi stagionali, e le prestazioni registrate ieri mattina in qualifica si sono rivelate coerenti poi in gara. Il campione in carica, 3º in Q1, si è poi aggiudicato Q2 e Q3 ed è partito in pole. Il canadese Wyatt ha archiviato le tre manche di qualifica rispettivamente in 2ª, 3ª e 2ª posizione, mentre il 3º posto in Q3 è andato all’estone Stefan Arand, che aveva vinto la Q1. Quarto, in Q3, il francese Peter Morin davanti al polacco Marszalek. Di fatto coloro che, nel pomeriggio, si sono poi ritagliati i ruoli principali in gara.

Nella Sprint Race 1 ha dominato Torrente, che sulla barca blu del Victory Team ha dato 5” in 4 giri al francese Morin e poi ha gestito senza difficoltà. Stesso copione seguito dal transalpino col polacco Marszakek, terzo. Mentre il gruppo lottava per i piazzamenti, Comparato, unico italiano, si è ritirato al 14º giro per problemi al motore. Nella Sprint Race 2, Rusty Wyatt dello Sharjah Team ha trionfato dopo essere stato sempre al comando. Stefan Arand era 2º fino a un minuto dal termine, quando ha avuto un problema elettrico ed è stato superato da Andersson e Trask, che ha però pagato dazio con una penalità e Arand è riuscito così a salire sul 3º gradino. Ma oggi è un altro giorno.

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