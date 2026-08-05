VaiOnline
Quartucciu.
06 agosto 2026 alle 00:25

Torneo di volley, festa finale all’oratorio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Clima di festa per la cerimonia di chiusura del torneo di pallavolo nell’oratorio di Sant’Antonio a Quartucciu che ha coinvolto decine di ragazzi, famiglie e volontari.

Il momento più atteso è stato quello delle premiazioni, a cui ha partecipato anche una delegazione comunale, accompagnato dalle parole di don Elvio Puddu, che ha ricevuto dai volontari una targa: «Voglio solo dire grazie. Per un mese abbiamo potuto sentire le urla di gioia per i punti fatti, con il campo che è tornato pieno di vita». Tante le persone che sono arrivate dall’hinterland, come la squadra che arrivava da Sinnai: «Abbiamo trovato un clima accogliente. A Quartucciu sono nate tante nuove amicizie», raccontano Ivana Giordano e Roberto Mura. L’entusiasmo ha riacceso l’idea di nuovi eventi. «Non ci aspettavamo questa partecipazione. Da parte nostra c’è la disponibilità», ha concluso l’organizzatore del torneo Diego Isoni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le Asl: non ci sono professionisti disponibili. Ma la paga oraria per chi presta servizio è tra i 20 e i 25 euro lordi all’ora

Guardie mediche e turistiche, Ferragosto scoperto

Decine di presìdi in tutta l’Isola non riescono a chiudere i turni 
Cristina Cossu
Einstein Telescope

«Non abbandoneremo Lula»

Gli scienziati nel mirino scrivono al Consiglio comunale riunito in piazza 
Mariangela Dui
Calcio e polemiche

Una testa di cinghiale nel logo del Monastir: «Non ci rappresenta»

Cambia lo storico stemma: tifosi infuriati La società: «Sì al dialogo, no agli insulti» 
Ylenia Mascia
Napoli

Domenico, risarcimento ai familiari

Morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato, l’ipotesi: un milione e mezzo 
Le crisi

«Flessibilità per armi ed energia, all’Europa chiederemo 36 miliardi»

Giorgetti in Parlamento: sì alla clausola di salvaguardia nazionale 