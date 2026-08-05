Torneo di volley, festa finale all’oratorio 

Clima di festa per la cerimonia di chiusura del torneo di pallavolo nell’oratorio di Sant’Antonio a Quartucciu che ha coinvolto decine di ragazzi, famiglie e volontari.

Il momento più atteso è stato quello delle premiazioni, a cui ha partecipato anche una delegazione comunale, accompagnato dalle parole di don Elvio Puddu, che ha ricevuto dai volontari una targa: «Voglio solo dire grazie. Per un mese abbiamo potuto sentire le urla di gioia per i punti fatti, con il campo che è tornato pieno di vita». Tante le persone che sono arrivate dall’hinterland, come la squadra che arrivava da Sinnai: «Abbiamo trovato un clima accogliente. A Quartucciu sono nate tante nuove amicizie», raccontano Ivana Giordano e Roberto Mura. L’entusiasmo ha riacceso l’idea di nuovi eventi. «Non ci aspettavamo questa partecipazione. Da parte nostra c’è la disponibilità», ha concluso l’organizzatore del torneo Diego Isoni.

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