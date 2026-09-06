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Tennistavolo.
07 settembre 2026 alle 00:34

Torneo di Sassari, s’impone Stojanov 

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Niagol Stojanov e Chiara Colantoni hanno vinto la settima edizione del Trofeo dei Candelieri di tennistavolo, disputato venerdì e sabato a Sassari e abbinato al Memorial Ganau Visioli. Il torneo, classificato Top1, è tra i più importanti in campo nazionale. Stojanov, in forza al Messina e attuale numero due d’Italia, ha battuto 3-1 in una combattuta finale Andrea Puppo del TT Sassari. In semifinale ha superato Bisi (Reggio Emilia). Puppo è approdato in finale eliminando i cagliaritani Rossi, ai quarti, e Oyebode in semifinale. Ovvero i suoi compagni nell’oro a squadre ai recenti Giochi del Mediterraneo.

Per la prima volta il tabellone femminile al trofeo. Cinque iscritte, girone unico, ha vinto Chiara Colantoni, neo tesserata del TT Sassari. Vittoria per differenza set su Valentina Roncallo, altra atleta del TT Sassari, e Sofia Minurri del Muravera. Girone equilibrato con risultati a sorpresa e quattro partite terminate al quinto set.

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