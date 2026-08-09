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Sinnai.
10 agosto 2026 alle 00:26

Torneo di calcio, una passione inossidabile 

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Con gli spalti gremiti si è conclusa la 54esima edizione della “Coppa Città di Sinnai” di calcio, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sinnaese. La finale per il primo posto ha visto l’“AC Denti” imporsi per 3-1 sul Real Mandronis, conquistando il prestigioso trofeo al termine di una gara combattuta. Ricca di emozioni anche la finale per il terzo posto: dopo un avvio travolgente della F.P.R., capace di portarsi sullo 0-4, la squadra de “Sa Bregungia” è stata capace di rimontare, portandosi sul 4-4 e poi guadagnandosi il terzo posto ai calci di rigore. Il torneo è stato organizzato dall’assessorato allo Sport, con la UISP Cagliari. Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore Alessio Serra, che ha sottolineato, «la grande partecipazione del pubblico, a testimonianza del forte legame della comunità con questa storica manifestazione sportiva, la cui prima edizione si è giocata nel 1967». Dieci le squadre partecipanti quest’anno con tutti gli incontri giocati al campo in sintetico di Bellavista. A fondare il torneo, 59 anni fa, fu Mario Asuni, allora socio del “Club Il ragno”. Proprio i Club di allora contribuirono a farlo crescere nel tempo. ( ant.ser. )

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