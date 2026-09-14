Tornei in piazza per la festa della Madonna 

A Quartucciu si avvicina l’attesa Festa della Madonna della Difesa e si prepara a una domenica all’insegna del gioco e della socialità con due tornei. Domenica a partire dalle 17, in piazza Parrocchia, davanti alla chiesa di San Giorgio Martire, si svolgeranno la gara di biliardino e quella di freccette.

L’iscrizione è aperta a tutti e a offerta libera, con il ricavato che verrà destinato all’organizzazione della festa. Per entrambi i tornei sono previste coppe per i primi tre classificati e una medaglia ricordo per tutti i partecipanti, con la premiazione che si terrà direttamente sul palco alle 21. L’iniziativa, che si affianca al torneo di pallavolo già cominciato, punta a coinvolgere residenti e non solo in un momento di festa e partecipazione, affiancando le celebrazioni religiose. Per informazioni e iscrizioni si possono contattare gli organizzatori Diego Isoni 350 5344060 e Sandro Loporto al 347 7202784.

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