SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Trieste.
15 settembre 2026 alle 00:15

«Se torno in Pakistan mi uccidono»: dice no alle nozze combinate 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Trieste. Racconta di un passato fatto di violenze e abusi perpetrati in famiglia, un tunnel dal quale è uscita solo grazie al sostegno di un professore, che le ha permesso di studiare. Ma ora teme per la sua vita: «Ho paura di morire. Se ritorno nel mio villaggio la mia famiglia mi uccide». Ayesha, nome di fantasia, ha 29 anni ed è originaria del Pakistan. Vive a Trieste da un paio d'anni con un permesso di soggiorno per motivi di studio: un dottorato in un centro di ricerca. I fratelli della madre le hanno combinato un matrimonio con un parente che non ha mai visto, «neanche in foto», e di cui non sa nemmeno il nome: «Lo conoscerei il giorno del matrimonio. In Pakistan c'è il sistema delle caste e le unioni avvengono in ambito delle reti parentali e dei clan. Ciò non deriva dall'Islam ma da una forte tradizione sociale. I miei zii hanno detto che se mi rifiuto mi uccidono». Loro non sanno dove lei si trovi al momento. «Hanno sempre cercato di controllare la mia vita e di impedirmi di studiare. Ho subìto violenza fisica, abuso mentale ed emotivo».

«Sono venuta a Trieste per studiare con il permesso della mamma – prosegue – e per questa ragione le hanno stretto le mani al collo. Il nonno l'ha difesa e loro lo hanno buttato per terra. In Pakistan verrei uccisa». A Trieste non si sente in pericolo «perché mi fido delle leggi italiane. Tuttavia credo che chiederò asilo politico per essere protetta: qui mi sento libera e con l'hijab sono a mio agio. Mi sento bene con la mia religione e rispetto le indicazioni, ma in Pakistan le restrizioni sono estreme. L'Islam ritiene che la donna abbia valore, ma è la reinterpretazione a essere sbagliata: perché ci sottomette». Il futuro? «Mi è stata proposta la possibilità di un dottorato in Canada o negli Usa. Sto valutando. Mi piacerebbe sposarmi e avere dei figli, magari dei gemelli. Ma ora sono concentrata sullo studio e sto seguendo un percorso psicologico per affrontare i traumi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Maldini ha ripreso gli allenamenti

l Gaggini, L. Piras
L’emergenza.

Nuova rissa tra migranti nel cuore di Cagliari

l Busia, S. Pinna, Vercelli
Il delitto di Monserrato

L’ex bidello aveva già tentato di soffocare la moglie malata: «C’era mio figlio, mi fermai»

Il retroscena durante l’esame dal giudice: Giovanni Secci non ha chiarito il movente 
Francesco Pinna Raffaele Serreli
L’intervista

Mariotti all’addio: «Ho avuto fiducia da tutto l’ateneo»

Il calo degli iscritti, i guai giudiziari «Non mi faccio dimettere dal web» 
Franco Ferrandu
La riforma

Legge elettorale al traguardo col nodo firme

Oggi il via libera del Senato, sit-in di protesta davanti a Palazzo Madama 
l’orrore

Sequestrata e violentata dall’amico social

Il contatto su Instagram, l’incontro, poi lui si trasforma in un orco: arrestato 