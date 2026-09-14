Maldini ha ripreso gli allenamenti 

C’era anche Daniel Maldini, al Crai Sport Center di Assemini, ieri per la ripresa degli allenamenti in vista della gara di sabato pomeriggio a Udine. Sottoposto all’alcol test dalla Polizia locale di Milano all’alba di domenica, dopo un incidente, il fantasista rossoblù si era visto ritirare la patente. Nessuna traccia di stupefacenti, ha evidenziato il Cagliari in una nota. Maldini si è sottoposto a un test tossicologico in un centro di analisi, pubblicando sui social il referto: non c’è traccia di assunzione di droghe. Non rischia provvedimenti disciplinari sportivi, ma è in forse la convocazione in Nazionale.

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