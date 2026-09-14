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Venezia.
15 settembre 2026 alle 00:15

Dispersa in laguna, ricerche vane. Indagato il tassista 

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Venezia. Ancora nessuna traccia di Gabriella Querino, la donna di 26 anni dispersa da sabato mattina dopo l'incidente nel canale di Tessera, nella laguna di Venezia, che è costato la vita a suo marito Sean Michieli, di 25 anni. I vigili del fuoco, con sommozzatori, sonar, elicottero e droni, stanno scandagliando il tratto di laguna davanti all’isola di Tessera, vicino all’aeroporto Marco Polo. Nell’area operano anche carabinieri, polizia e Guardia costiera. Le ricerche in superficie si sono estese a un’area più ampia attorno al punto dell’impatto. Le operazioni sono rese difficili dalla torbidità dell’acqua, dalla diversa profondità dei fondali e dalle correnti legate alla marea.

Intanto la Procura di Venezia disporrà l’autopsia sul corpo di Michieli, mentre proseguono gli accertamenti sul barchino affondato. Il tassista coinvolto è indagato per omicidio nautico. Gli investigatori cercano di ricostruire la dinamica dell’incidente, verificando velocità, direzione dei mezzi e modalità dell’impatto.

Il sindaco di Venezia Simone Venturini ha espresso cordoglio per la morte di Michieli e vicinanza alle famiglie: «Non perdiamo la speranza e continuiamo a confidare nel lavoro incessante di quanti, ormai da due giorni, la stanno cercando».

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