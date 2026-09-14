Dispersa in laguna, ricerche vane. Indagato il tassista 

Venezia. Ancora nessuna traccia di Gabriella Querino, la donna di 26 anni dispersa da sabato mattina dopo l'incidente nel canale di Tessera, nella laguna di Venezia, che è costato la vita a suo marito Sean Michieli, di 25 anni. I vigili del fuoco, con sommozzatori, sonar, elicottero e droni, stanno scandagliando il tratto di laguna davanti all’isola di Tessera, vicino all’aeroporto Marco Polo. Nell’area operano anche carabinieri, polizia e Guardia costiera. Le ricerche in superficie si sono estese a un’area più ampia attorno al punto dell’impatto. Le operazioni sono rese difficili dalla torbidità dell’acqua, dalla diversa profondità dei fondali e dalle correnti legate alla marea.

Intanto la Procura di Venezia disporrà l’autopsia sul corpo di Michieli, mentre proseguono gli accertamenti sul barchino affondato. Il tassista coinvolto è indagato per omicidio nautico. Gli investigatori cercano di ricostruire la dinamica dell’incidente, verificando velocità, direzione dei mezzi e modalità dell’impatto.

Il sindaco di Venezia Simone Venturini ha espresso cordoglio per la morte di Michieli e vicinanza alle famiglie: «Non perdiamo la speranza e continuiamo a confidare nel lavoro incessante di quanti, ormai da due giorni, la stanno cercando».

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