Tornano  i “nonni vigili”: ecco il bando 

A Oristano tornano in campo i “nonni vigili”, volontari pronti a presidiare gli attraversamenti davanti alle scuole per aiutare gli studenti negli orari di ingresso e uscita.

Il Comune ha pubblicato l’avviso per individuare sei anziani che svolgeranno il servizio di sicurezza e assistenza agli alunni delle scuole dell’obbligo negli anni 2026 e 2027, affiancando la Polizia locale nei momenti più delicati della giornata. «Il progetto – spiega il sindaco Massimiliano Sanna – nasce per offrire agli anziani l’opportunità di partecipare attivamente alla vita della città. È un’iniziativa che unisce sicurezza per i bambini e valorizzazione del ruolo sociale degli anziani». Il servizio sarà volontario, senza compenso, per un massimo di tre ore al giorno. I volontari presidieranno gli attraversamenti pedonali e segnaleranno eventuali situazioni di pericolo. Possono candidarsi i residenti a Oristano tra i 60 e i 75 anni, pensionati o disoccupati, in possesso di idoneità psico-fisica e senza precedenti penali. Le domande, sul modulo disponibile sul sito del Comune e al Comando della Polizia locale, dovranno essere inviate entro il 26 marzo 2026 a protocollo@comune.oristano.it o alla PEC istituzionale@pec.comune.oristano.it, allegando certificato medico e documento d’identità. ( m. g .)

