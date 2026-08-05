Torna il festival del vino, i profumi di Torre delle Stelle 

“Calici sotto le stelle”, fra assaggi dei prodotti tipici e dei vini della cantina di Quartu, musica, l’arrivo e l’esposizione delle Vespe d’epoca a cura dell’associazione “Due ruote Maracalagonis”. Domani si inizia alle 17,30, con la quarta edizione di “Torre delle Stelle Corre-Una corsa tra le stelle”, che quest’anno si arricchisce anche del primo Memorial “Edith Pelgrims de Bigard”.
L’evento, organizzato dall’Asd Atletica Maracalagonis con l’approvazione della Uisp Comitato territoriale di Cagliari e il patrocinio del Comune di Maracalagonis, in collaborazione con l’Asd Atletica Selargius e la SSD ARL Parco Torre delle Stelle, propone un percorso panoramico sulle vie sterrate della borgata, affacciato sugli scorci del Golfo degli Angeli. La partenza e l’arrivo sono fissati in via Orione, di fronte all’anfiteatro.
Due le proposte per i partecipanti all’evento sportivo: gara competitiva di circa 6 chilometri, su un anello di tre chilometri da ripetere due volte, lungo le vie dei Pesci, della Fenice ed Ercole; in programma anche una camminata/corsa ludico motoria di 3,25 chilometri, aperta a tutti senza limiti di età.Si proseguirà poi fra gli stand con l’assaggio dei prodotti tipici di Maracalagonis e dei vini, e lo spettacolo musicale “Dj Set” a cura di Toni Love. ( ant.ser. )
RIPRODUZIONE RISERVATA