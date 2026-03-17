Tonno e cucina tradizionale: via alla sfida tra famiglie 

Carloforte è in fermento per l’edizione numero 23 del Girotonno, la kermesse che celebrerà il tonno rosso dal 23 maggio al 2 giugno e intanto parte “Tonnare in famiglia”, il contest per promuovere la cucina della tradizione. Per partecipare c’è tempo fino al 30 aprile: una volta preparata la propria ricetta a base di tonno, si dovrà scattare una foto al piatto e caricarla sul sito www.girotonno.it entro il 30 aprile, raccontandone la storia.

La ricetta più votata on line sarà premiata con una vacanza a Carloforte durante la prossima edizione del Girotonno, il creatore della ricetta sarà inoltre giurato ufficiale del Girotonno. «Il Girotonno è da sempre un momento di incontro tra culture, tradizioni e comunità – dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi – con “Tonnare in Famiglia” vogliamo valorizzare il patrimonio culinario che vive nelle case e nelle famiglie, trasformando le ricette tramandate da generazione in generazione in un racconto collettivo che arriva fino alla nostra isola». Quest’anno, come nell’edizione precedente, il Girotonno avrà un pre event dal 23 al 28 maggio, mentre l’evento principale sarà dal 29 maggio al 2 giugno. Tra gli appuntamenti caratteristici ci sono la World Tuna Competition, con chef internazionali per creare piatti a base di tonno rosso, e il Tuna Village, con le degustazioni, oltre all’Expo Village e laboratori e attività per famiglie.

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