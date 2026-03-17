VaiOnline
Carloforte.
18 marzo 2026 alle 00:13

Tonno e cucina tradizionale: via alla sfida tra famiglie 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Carloforte è in fermento per l’edizione numero 23 del Girotonno, la kermesse che celebrerà il tonno rosso dal 23 maggio al 2 giugno e intanto parte “Tonnare in famiglia”, il contest per promuovere la cucina della tradizione. Per partecipare c’è tempo fino al 30 aprile: una volta preparata la propria ricetta a base di tonno, si dovrà scattare una foto al piatto e caricarla sul sito www.girotonno.it entro il 30 aprile, raccontandone la storia.

La ricetta più votata on line sarà premiata con una vacanza a Carloforte durante la prossima edizione del Girotonno, il creatore della ricetta sarà inoltre giurato ufficiale del Girotonno. «Il Girotonno è da sempre un momento di incontro tra culture, tradizioni e comunità – dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi – con “Tonnare in Famiglia” vogliamo valorizzare il patrimonio culinario che vive nelle case e nelle famiglie, trasformando le ricette tramandate da generazione in generazione in un racconto collettivo che arriva fino alla nostra isola». Quest’anno, come nell’edizione precedente, il Girotonno avrà un pre event dal 23 al 28 maggio, mentre l’evento principale sarà dal 29 maggio al 2 giugno. Tra gli appuntamenti caratteristici ci sono la World Tuna Competition, con chef internazionali per creare piatti a base di tonno rosso, e il Tuna Village, con le degustazioni, oltre all’Expo Village e laboratori e attività per famiglie.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La sindaca Contini: «Contatteremo la Regione per valutare come agire»

Torri alte 200 metri tra le domus de janas

Impianto eolico a Putifigari: il Tar accoglie il ricorso di Edison L’Isola senza protezione dopo la bocciatura delle Aree idonee 
Lo. Pi.
Il conflitto

Diplomazia e dialogo, la linea prudente dell’Italia

«Contrari all’intervento armato nello Stretto di Hormuz» Crosetto: una missione internazionale sotto l’egida Onu 
Lo prevede l’accordo preliminare firmato dalla Regione che ha deciso anche di ritirare il ricorso presentato nel 2023

Aeroporti, un destino da merce di scambio

Dopo la privatizzazione gli scali dell’Isola possono essere rivenduti nel giro di due anni 
Alessandra Carta
Il caso

La Corte d’appello vaticana: processo Becciu da rifare

«Diritto di difesa non pienamente garantito», i giudici decretano la «nullità relativa del primo grado» 
L’inchiesta

Armi e pestaggi: arrestato Baby Gang

Il trapper accusato anche di violenze sulla ex: «Non hai diritto di parola» 