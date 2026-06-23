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24 giugno 2026 alle 00:56

The Kolors e Negramaro a Golfo Aranci 

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L’estate 2026 in Sardegna sta per accendersi con uno degli appuntamenti più attesi della stagione: il ritorno del “GAMF – Golfo Aranci Music Festival”, la manifestazione che negli ultimi anni ha contribuito a trasformare Golfo Aranci in uno dei principali punti di riferimento per la musica dal vivo e i grandi eventi in Sardegna. Per tre giorni consecutivi piazza Cossiga diventerà il cuore pulsante della musica, dell'intrattenimento e della promozione territoriale, offrendo gratuitamente a residenti e turisti uno spettacolo di altissimo livello.
Ad inaugurare il festival, venerdì, saranno i protagonisti assoluti del pop italiano contemporaneo: The Kolors. La band guidata da Stash Fiordispino porterà a Golfo Aranci uno show travolgente che ripercorrerà i più grandi successi della propria carriera, dalle hit che hanno conquistato le classifiche italiane fino ai brani più recenti che stanno dominando radio, piattaforme digitali e palchi estivi. Un concerto pensato per coinvolgere un pubblico trasversale, tra energia, spettacolo e una produzione scenica di grande impatto. Sabato sarà la volta di una delle band più amate della musica italiana: i Negramaro. La formazione salentina, capitanata da Giuliano Sangiorgi, da oltre vent’anni rappresenta una delle realtà musicali più importanti del panorama nazionale, capace di unire rock, pop e poesia in uno stile unico che ha conquistato milioni di fan. Domenica il gran finale con una notte dedicata alla dance e all’energia della musica elettronica. Sul palco saliranno due autentiche icone del clubbing italiano: Mario Fargetta e Giorgio Prezioso. Un appuntamento che promette di trasformare piazza Cossiga in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto.

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