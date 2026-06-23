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24 giugno 2026 alle 00:56

Terza giornata al via da stasera: a mezzanotte c’è Scozia-Brasile  

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Da stasera cambia il programma ai Mondiali: comincia la terza giornata, si gioca in blocchi di partite in contemporanea per ciascun girone.

Ad avviare il turno conclusivo della prima fase è il Gruppo B alle 21, con Bosnia-Qatar a Seattle e Svizzera-Canada a Vancouver. Quest’ultimo è scontro diretto per il primo posto: chi vince se lo aggiudica, il pareggio premierebbe i padroni di casa per la miglior differenza reti (ma anche gli elvetici sarebbero sicuri della qualificazione, seppur da secondi).

A mezzanotte tocca al Gruppo C, con una sfida di grande fascino: Scozia-Brasile, riedizione (fra le altre) del match inaugurale dei Mondiali ‘98. La Seleção di Ancelotti si è rilanciata con Haiti e riaccoglie Neymar, recuperato dall’infortunio, mentre mancherà Raphinha. Ad Atlanta, il Marocco contro Haiti punta a confermare le ottime indicazioni.

Chiude alle 3 il Gruppo A, Cechia-Messico e Sudafrica-Corea del Sud. Qui si gioca solo per il secondo posto (e l’eventuale migliore terza), perché il primo è già dei messicani.

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