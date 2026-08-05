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Narcao.
06 agosto 2026 alle 00:23

Terraseo celebra il patrono 

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Tre giorni di festa a Terraseo per San Gioacchino. Da sabato fino a lunedì 10 agosto, il comitato festa patronale San Gioacchino con il patrocinio del Comune di Narcao organizza la festa in onore del santo patrono.

Il programma prevede sabato alle 19 la santa messa e, alle 22, lo spettacolo musicale con i Karma. Domenica, sempre alle 19 la messa e, a seguire, la processione con il simulacro di San Gioacchino accompagnato dal gruppo folk Santa Rita di Narcao e dal gruppo folk San Giacomo e Sant'Anna di Perdaxius. Alle 22, grande attesa per lo spettacolo musicale con l’artista tanto amata dal pubblico Maria Giovanna Cherchi. Lunedì, sempre alle 19 si terrà la messa e, alle 22 la gara poetica con Antonio Pani, Pierpaolo Falqui, Eliseo Vargiu e Roberto Zuncheddu (basciu e contra Antonio Mei e Marco Manca, alla chitarra Giancarlo Mei). (m .t.)

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