Tende abusive e rifiuti a ridosso dell’ex carcere di Buoncammino 

Rifiuti abbandonati ma anche camper in sosta e tende piazzate abusivamente. Tutto attorno alla chiesetta dei Santissimi Lorenzo e Pancrazio, all’ex carcere di Buoncammino e all’adiacente antica via romana.

La denuncia arriva dal consigliere comunale Ferdinando Secchi (Lega – Anima di Sardegna) che ha presentato una interrogazione alla Giunta «per denunciare la grave situazione di degrado e totale assenza di controlli che affligge una delle aree di maggior pregio storico, culturale e paesaggistico della città». Nel documento si parla di «accampamenti abusivi» con «camper, caravan e l'installazione di tende non autorizzate», ma anche «di deturpamento ambientale dovuto all’accumulo di spazzatura compromette la bellezza e l’igiene del luogo».

«È inaccettabile che un patrimonio storico-culturale di tale rilevanza, che si interseca con un'antichissima via romana millenaria, sia lasciato in balia dell'incuria e della trascuratezza», conclude Secchi. «Questa situazione solleva dubbi sulla reale “vocazione turistica” di Cagliari. Se aree così importanti non vengono protette e valorizzate, la narrazione della città come polo d’attrazione turistico perde ogni credibilità».

RIPRODUZIONE RISERVATA