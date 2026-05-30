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31 maggio 2026 alle 00:29

Taxi, nuove regole dopo 60 anni 

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Il Consiglio comunale di Oristano ha approvato all’unanimità (22 voti a favore) il nuovo regolamento taxi che disciplina tra le altre cose il numero delle licenze per il servizio, i requisiti per l’esercizio della professione di tassista, le condizioni per il rilascio e le modalità di svolgimento del concorso pubblico per l’assegnazione delle licenze.

«Per comprendere l'importanza di questo atto, dobbiamo partire da un dato storico: il regolamento che disciplina l'attuale servizio taxi a Oristano risale a due deliberazioni del Consiglio del 1962», ha detto l’assessora alle Attività produttive, Valentina de Seneen. L’obiettivo, ha ribadito De Seneen «è modernizzare l'offerta, garantire standard qualitativi elevati e dare risposte concrete allo sviluppo turistico, economico e sociale della nostra città. Ad oggi le licenze in esercizio a Oristano sono 7, e si è valutata la possibilità di mettere a bando ulteriori due licenze». Il regolamento stabilisce criteri chiari per la determinazione delle tariffe, a base multipla per il servizio urbano e chilometrica per l’extraurbano. Si introduce anche l'obbligo di garantire sistemi di pagamento elettronico funzionanti a bordo.

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