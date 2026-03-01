«Tasse pubblicitarie, serve una proroga» 

Rimodulare il termine di scadenza per il tributo comunale legato agli annunci pubblicitari per andare incontro alle imprese che operano nel territorio di Stintino, sofferenti nei mesi invernali in cui si registrano minori incassi. A chiederlo è il capogruppo dell’opposizione, Angelo Schiaffino, firmatario di una mozione che pone al centro l’applicazione del Cup-Canone unico patrimoniale per il periodo ottobre-dicembre 2025, richiesto con pagamento entro il 31 dicembre dello stesso anno, a cui si aggiunge la scadenza del 31 marzo 2026 per l’annualità successiva. Scadenze fiscali ravvicinate e fuori stagione che, secondo l’opposizione, trascurano le difficoltà economiche di un territorio dove i ricavi calano nei mesi invernali. «Non si tratta di chiedere agevolazioni ma di applicare criteri di buon senso amministrativo - afferma Schiaffino - perché concentrare pagamenti rilevanti in periodi di scarsa liquidità può creare difficoltà alle attività economiche senza portare benefici alle casse comunali». La richiesta alla sindaca Rita Vallebella e alla Giunta è di prorogare il termine di scadenza al 31 dicembre prossimo con la possibilità di definire in futuro una disciplina stabile che tenga conto dei reali periodi di attività delle imprese, intervenendo con rateizzazioni senza interessi. (m. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA