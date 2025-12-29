VaiOnline
La protesta.
30 dicembre 2025 alle 00:34

«Decisione tardiva, il rincaro dell’imposta  sarà a nostro carico» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«La prima proposta del Comune puntava al raddoppio, ma dopo una trattativa siamo riusciti a parare il colpo». Maurizio Battelli, presidente di Extra, associazione del settore extralberghiero, giudica l’aumento della tassa di soggiorno ragionevole. «Cagliari aveva una delle imposte più basse d'Italia». Si passerà – ma la decisione finale attende il nulla osta della Giunta – da 1,5 euro al giorno a persona a 2 euro per il 1°, 2° e 4° trimestre e a 3 euro nel 3° trimestre (luglio, agosto settembre), alta stagione. «Più che l’aumento dell’imposta di soggiorno ci interessa capire che fine faranno quei soldi che entrano nelle casse del Comune: 1,3 milioni di euro ai quali bisogna aggiungere circa 900 mila euro derivanti dalla modifica del regolamento. Ci hanno chiesto progetti e proposte, speriamo solo che queste risorse vengano utilizzate per la segnaletica e la promozione del turismo in città».

Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna, è furente. «Ci hanno comunicato l’aumento dell’imposta quando avevamo già inviato ai tour operator le tariffe per l’estate. Ora, la differenza sarà a nostro carico». (a. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Camera

Manovra, oggi l’ok. Tensioni rinviate

In Consiglio dei ministri sì al decreto per le armi all’Ucraina, ma Salvini non si presenta 
La tragedia

Madre e figlia morte, indagati 5 medici

Il procuratore di Campobasso: «Al vaglio eventuali negligenze nell’assistenza» 
La guerra

«Kiev ha colpito un palazzo di Putin» Zelensky: menzogne

Negoziati già a rischio Trump: «Sono arrabbiato»  
Commercio.

Saldi al via, ma in 2 milioni hanno già acquistato

In Sardegna si parte il 3 gennaio, giro d’affari complessivo da 6 miliardi 