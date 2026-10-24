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L’incidente.
25 ottobre 2026 alle 00:31

Tamponamento in via Mercalli: tre ragazzi finiscono in ospedale 

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Tre ragazzini feriti per fortuna in modo non grave e altrettante auto danneggiate. Questo il bilancio di un tamponamento avvenuto ieri sera in via Mercalli, nel tratto che costeggia lo stagno di Molentargius prima della curva finale che porta in viale Marconi. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale mentre i soccorritori del 118 si sono presi cura dei giovanissimi che, a causa dello scontro, hanno subito delle conseguenze: i tre feriti sono stati accompagnati in ospedale con assegnato un codice giallo.

L’incidente è avvenuto nella strada arginale. Forse a causa di una manovra improvvisa, forse una frenata, un’auto è finita su quella che la precedeva. Una terza vettura non è riuscita a evitare l’impatto sul veicolo che stava davanti. Immediato l’arrivo delle ambulanze per i soccorsi ai feriti: tre ragazzi giovani. Dai primi riscontri medici non avrebbero riportato lesioni particolarmente grave. Ingenti i danni alle auto coinvolte nel tamponamento. Il personale della Polizia Locale ha lavorato per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Ci sono stati dei rallentamenti andati avanti fino a quando i rilievi sono terminati.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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