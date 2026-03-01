Taloro inarrestabile in casa, ribaltato l’atletico uri 

Taloro Gavoi 2

Atletico Uri 1

Taloro (4-3-3) : M. Fadda, Lapia, Sau, Castro, A. Fadda (39’ st Zappino); Secchi, Cossu (17’ st Omofonmwan), M. Fois; Navarrete, Littarru (1’ st E. Fois), Mameli (39’ st Scanu). In panchina Medde, Delussu, Malano, Canu. Allenatore Fadda.

Atletico Uri (4-3-3) : Cherchi, Ravot, Canavessio, Arnaudo, Dore (43’ st Ventricini); Iacob, Leomanni, Campana; Mudrinski, Lambroni (41’ st Pireddu), F. Piga (8’ st Marini). In panchina Atzeni, Brondani, Daga, C. Piga, Meloni, Ricci. Allenatore Sanna.

Arbitro : Della Porta di Benevento.

Reti : pt 14’ Mudrinski; st 6’ Mameli, 34’ Lapia.

Note : ammoniti E. Fois, Lapia, Iacob, Lambroni; recupero 1’ pt-5’ st; spettatori 300.

Gavoi. Se il Taloro sopravviverà in Eccellenza lo dovrà in gran parte alla forza del Maristiai. Il campo di casa è tornato a essere un fortino inespugnabile, perfetto alleato anche quando le situazioni si fanno complicate. Perché il 2-1 finale, con cui gli uomini di Mario Fadda superano l’Atletico Uri, racconta una partita tiratissima. A metà del primo tempo gli ospiti, che protestano per un gol annullato (fuorigioco) in avvio, vanno in vantaggio con una sventola di Mudrinski.

Nella ripresa il Taloro innesta le marce alte. Mameli, al 6’, trova il tempo giusto su cross dalla sinistra e fa 1-1. I rossoblù insistono e mettono la freccia (34’) con Lapia, abile a spingere in rete una respinta di Cherchi sul colpo di testa di Sau dopo un calcio d’angolo. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA