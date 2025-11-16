VaiOnline
Piazza Yenne.
17 novembre 2025 alle 00:26

Giovane straniero pestato dal branco con calci e pugni 

Ennesima brutale aggressione nei quartieri Marina e Stampace. Questa volta ad avere la peggio è stato un giovane straniero, picchiato in piazza Yenne da un gruppetto di ragazzi sardi.

In tre, forse anche in quattro, la scorsa notte hanno circondato un giovane che si trovava nella piazza che domina il largo Carlo Felice, iniziando a colpirlo con violenza. Un vero e proprio pestaggio brutale, con calci e pugni, interrotto solo grazie al passaggio casuale di una pattuglia della polizia stradale che si trovava nella zona. Gli aggressori sono fuggiti e il giovane ferito è stato soccorso.

Per il momento emergono pochissime indiscrezioni sulle indagini in merito all’ultimo episodio di violenza che si è registrato questo fine-settimana nel centro storico. Stando agli elementi al momento disponibili, l’aggressione si è scatenata intorno alle 4 del mattino, quando tutti i locali erano già chiusi. Un gruppo di cagliaritani ha aggredito con calci e pugni la vittima, salvata dal passaggio dell’auto della polizia che ha costretto il giovani picchiatori alla fuga.

Il ragazzo straniero è stato soccorso nel giro di pochi minuti da un’ambulanza del 118 e trasferito in ospedale in codice giallo: ha riportato varie ferite e lesioni, ma non è in pericolo di vita. (fr.pi.)

