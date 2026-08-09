Sulle spiagge solarium per l’accesso dei disabili 

A Cardedu il mare è davvero per tutti. Sulle spiagge di Museddu e Perdepera, il Comune ha allestito i solarium riservati ai disabili. Ciascuna piattaforma è dotata di due sdraio e di un ombrellone, sull’arenile la sedia job. I solarium arrivano dopo le richieste portate avanti negli ultimi tempi da associazioni di categoria e residenti per potenziare le spiagge, cancellando le barriere architettoniche. «Era un obiettivo dell’amministrazione - spiega il sindaco Marcello Vacca - e siamo soddisfatti di aver allestito spazi riservati a persone con difficoltà motorie. L’accesso alle spiagge deve essere per tutti, senza alcuna barriera. Ci tenevamo tanto ad allestire i solarium quest’estate e seppur a stagione in corso siamo riusciti». Residenti e vacanzieri hanno gradito. Le due spiagge principali del paese non hanno più ostacoli e, da qualche giorno, possono accogliere chiunque. (ro. se.)

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