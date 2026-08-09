VaiOnline
Cardedu.
10 agosto 2026 alle 00:25

Sulle spiagge solarium per l’accesso dei disabili 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Cardedu il mare è davvero per tutti. Sulle spiagge di Museddu e Perdepera, il Comune ha allestito i solarium riservati ai disabili. Ciascuna piattaforma è dotata di due sdraio e di un ombrellone, sull’arenile la sedia job. I solarium arrivano dopo le richieste portate avanti negli ultimi tempi da associazioni di categoria e residenti per potenziare le spiagge, cancellando le barriere architettoniche. «Era un obiettivo dell’amministrazione - spiega il sindaco Marcello Vacca - e siamo soddisfatti di aver allestito spazi riservati a persone con difficoltà motorie. L’accesso alle spiagge deve essere per tutti, senza alcuna barriera. Ci tenevamo tanto ad allestire i solarium quest’estate e seppur a stagione in corso siamo riusciti». Residenti e vacanzieri hanno gradito. Le due spiagge principali del paese non hanno più ostacoli e, da qualche giorno, possono accogliere chiunque. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Mediterraneo a 30 gradi «Isola a rischio cicloni»

L’incontro tra le prime correnti aeree fresche  e il mare così caldo può scatenare eventi estremi 
Marco Noce
Sollievo per un territorio su cui pesa l’isolamento

Emergenza-urgenza, a Isili riapre il 118 dopo 7 mesi di stop

Il sindaco: «Un servizio necessario con un pronto soccorso a rischio» 
Sonia Gioia
È già scontro tra schieramenti. Truzzu (FdI): «Ostinazione incomprensibile». Li Gioi (M5S): «Stop all’iter, se serve»

Aeroporti, sul voto i fari della Corte dei Conti

In Consiglio regionale approda lo stanziamento di 30 milioni per la fusione degli scali sardi 
Alessandra Carta
Ferie e politica

«La Maddalena? Meravigliosa»

Giorgia Meloni ieri ha lasciato l’isola: «Uno dei mari più belli mai visti» 
Claudio Ronchi
La crisi

Tajani: «Rischio terrorismo, controlli fino al 15»

Intanto Berlino non esclude respingimenti in Italia in applicazione del patto Ue 
La tragedia

Furgone si ribalta, muore un bracciante

Feriti gli altri nove a bordo, rientravano a casa dopo una giornata di lavoro 