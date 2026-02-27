Sui fondi per la gita dura polemica dell’opposizione 

È scontro aperto nel Comune di Siniscola sui fondi destinati al Plus della Baronia per le politiche giovanili e per gli anziani. I consiglieri di opposizione Caterina Floris, Amos Mulargia e Marcantonio Farris attaccano l’assessora ai Servizi sociali Angela Bulla sull’utilizzo di poco più di 46 mila euro per le politiche giovanili e di quasi 23 mila destinati agli interventi a favore di anziani autosufficienti, assegnati dalla Regione e da spendere entro giugno 2026 per organizzare una gita a Parigi. Secondo i tre consiglieri, le linee guida del bando danno “un mare di possibilità” per avviare iniziative più mirate. «Invece il tutto si è tradotto in una gita di quattro giorni a Parigi con tappe a Disneyland, alla Reggia di Versailles e allo stadio del Paris Saint-Germain e un contributo di 200 euro a carico delle famiglie».

Per l’opposizione, la scelta non risponderebbe ai criteri di inclusione: «Il contributo chiesto alle famiglie e la graduatoria dei beneficiari che sarà stilata in base all’ordine di arrivo delle richieste rischierebbero di escludere i giovani meno abbienti». Secca la replica della Bulla: «Non sapevo che avessi lo scettro di imperatrice del Plus. Chi mi attacca fa finta di non sapere che i fondi in questione vengono impegnati secondo accordi condivisi con tutti i Comuni dell’ambito». Precisa che il viaggio non si limita al parco divertimenti, ma comprende siti di rilevante interesse storico e culturale: «Sottovalutano l’importanza del viaggio anche da Cagliari che ha già registrato 100 richieste, nessun altro progetto avrebbe coinvolto così tanti giovani». (f. u.)

