VaiOnline
Siniscola.
28 febbraio 2026 alle 00:56

Sui fondi per la gita dura polemica dell’opposizione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È scontro aperto nel Comune di Siniscola sui fondi destinati al Plus della Baronia per le politiche giovanili e per gli anziani. I consiglieri di opposizione Caterina Floris, Amos Mulargia e Marcantonio Farris attaccano l’assessora ai Servizi sociali Angela Bulla sull’utilizzo di poco più di 46 mila euro per le politiche giovanili e di quasi 23 mila destinati agli interventi a favore di anziani autosufficienti, assegnati dalla Regione e da spendere entro giugno 2026 per organizzare una gita a Parigi. Secondo i tre consiglieri, le linee guida del bando danno “un mare di possibilità” per avviare iniziative più mirate. «Invece il tutto si è tradotto in una gita di quattro giorni a Parigi con tappe a Disneyland, alla Reggia di Versailles e allo stadio del Paris Saint-Germain e un contributo di 200 euro a carico delle famiglie».

Per l’opposizione, la scelta non risponderebbe ai criteri di inclusione: «Il contributo chiesto alle famiglie e la graduatoria dei beneficiari che sarà stilata in base all’ordine di arrivo delle richieste rischierebbero di escludere i giovani meno abbienti». Secca la replica della Bulla: «Non sapevo che avessi lo scettro di imperatrice del Plus. Chi mi attacca fa finta di non sapere che i fondi in questione vengono impegnati secondo accordi condivisi con tutti i Comuni dell’ambito». Precisa che il viaggio non si limita al parco divertimenti, ma comprende siti di rilevante interesse storico e culturale: «Sottovalutano l’importanza del viaggio anche da Cagliari che ha già registrato 100 richieste, nessun altro progetto avrebbe coinvolto così tanti giovani». (f. u.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, un punto e qualche rimpianto

Nel finale Oristanio risponde a un gol pazzesco di Folorunsho 
l Nello sport
Politica

Boss nell’Isola, lo scontro si infiamma Nordio: «Regione informata da anni»

Alle 11 la protesta a Cagliari contro il 41 bis: «No alla servitù carceraria» 
Riccardo Spignesi
L’attentato

Bomba a Quartu, tabaccheria nel mirino

Finestre in frantumi, ferito un uomo colpito dalle schegge. Danneggiate alcune auto 
R. S.
Legge elettorale

FdI non rinuncia alle preferenze

Gelo leghista. Il Campo largo: «Supertruffa». Rispuntano le primarie 
Milano

Tram contro un palazzo: due morti

Deragliamento e schianto dopo il malore dell’autista, feriti 39 passeggeri 