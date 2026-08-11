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Poetto.
12 agosto 2026 alle 00:41

Strisce pedonali, il Comune corre ai ripari Dopo le denunce ripristinata l’illuminazione 

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Lavori in corso ieri mattina tra viale Poetto e viale Campioni d’Italia, dove l’attraversamento pedonale rialzato era rimasto al buio. A segnalare il problema alcuni cittadini, che avevano raccontato i rischi di attraversare senza illuminazione. L’attraversamento era stato realizzato dopo la tragedia del 27 luglio 2024, quando un uomo era stato travolto da uno scooter elettrico mentre attraversava sulle strisce insieme alla moglie e ai due figli. Un incidente che aveva scosso la città e portato a nuovi interventi per aumentare la sicurezza e ridurre la velocità in quel tratto. Ieri sul posto il pronto intervento del Comune per ripristinare l’illuminazione.

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