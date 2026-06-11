Strisce blu, da domani si paga nei parcheggi lungo il litorale 

Da domani alle 8, entrerà in vigore il servizio di parcheggi a pagamento nelle borgate marine del Comune di San Vero Milis per la stagione estiva. Il box ufficio per il rilascio di pass e abbonamenti si trova a Mandriola (all’ex Pagoda) e sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 19.

Per informazioni si può chiamare lo 0783021593 oppure inviare una mail all'indirizzo muvin.sanvero@sis.city. Sul sito istituzione è possibile consultare la mappa delle aree di sosta e tutte le informazioni sul servizio. Le tariffe sono le stesse dello scorso anno. I residenti riceveranno un pass dal Comune al costo di 5 euro, mentre tutti gli altri dovranno pagare la cosiddetta "sosta lunga" per l'intera giornata (e non a ore), con un costo minimo di 20 euro a seconda del veicolo.

Per quanto riguarda invece il lungomare di Putzu Idu, le auto pagheranno 5 euro per due ore, 7 euro per quattro ore e 9 euro per sei ore. Un modo per prevenire l'eccessiva concentrazione di autovetture e bagnanti in prossimità delle spiagge più accessibili. Tre euro, invece, per due ore e sei euro fino a sei ore a Mandriola, Sa Mesa Longa, Su Pallosu, Sa Marigosa, Sa Rocca Tunda e Su Crastu Biancu. Gestirà il servizio la Sis. La stessa si occuperà anche del servizio dei servizi igienici che saranno disponibili in due località: a Putzu Idu e a Sa Marigosa. Il servizio sarà presidiato dalle 11 alle 18. ( s. p. )

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