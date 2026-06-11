VaiOnline
San Vero Milis.
12 giugno 2026 alle 00:28

Strisce blu, da domani si paga nei parcheggi lungo il litorale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Da domani alle 8, entrerà in vigore il servizio di parcheggi a pagamento nelle borgate marine del Comune di San Vero Milis per la stagione estiva. Il box ufficio per il rilascio di pass e abbonamenti si trova a Mandriola (all’ex Pagoda) e sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 19.

Per informazioni si può chiamare lo 0783021593 oppure inviare una mail all'indirizzo muvin.sanvero@sis.city. Sul sito istituzione è possibile consultare la mappa delle aree di sosta e tutte le informazioni sul servizio. Le tariffe sono le stesse dello scorso anno. I residenti riceveranno un pass dal Comune al costo di 5 euro, mentre tutti gli altri dovranno pagare la cosiddetta "sosta lunga" per l'intera giornata (e non a ore), con un costo minimo di 20 euro a seconda del veicolo.

Per quanto riguarda invece il lungomare di Putzu Idu, le auto pagheranno 5 euro per due ore, 7 euro per quattro ore e 9 euro per sei ore. Un modo per prevenire l'eccessiva concentrazione di autovetture e bagnanti in prossimità delle spiagge più accessibili. Tre euro, invece, per due ore e sei euro fino a sei ore a Mandriola, Sa Mesa Longa, Su Pallosu, Sa Marigosa, Sa Rocca Tunda e Su Crastu Biancu. Gestirà il servizio la Sis. La stessa si occuperà anche del servizio dei servizi igienici che saranno disponibili in due località: a Putzu Idu e a Sa Marigosa. Il servizio sarà presidiato dalle 11 alle 18. ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Cagliari, moschea nel mirino In campo l’Antiterrorismo

Un incendio doloso danneggia portone d’ingresso e facciata  Da Zedda a Todde, la condanna della politica: «Fatto grave» 
Francesco Pinna
Regione

Caos negli schieramenti dopo il voto

Nel centrodestra la Lega rischia di perdere il suo unico deputato 
Roberto Murgia
Viabilità

In coda sotto il sole, odissea sulla 195

La strada alternativa da Cagliari a Capoterra diventa una trappola per le auto 
Massimiliano Rais
Alla Camera

Meloni attacca Vannacci e sfida l’Ue

«Sull’Ucraina serve una voce unica. Futuro nazionale vota con la sinistra» 
Viareggio.

Investì e uccise il ladro: condannata

Travolto più volte col suv dopo lo scippo, imprenditrice dovrà scontare 18 anni 