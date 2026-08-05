Strade invase dalle erbacce, sfalci in arrivo 

Erbacce ai lati delle strade e delle porte delle case. È questo il panorama in molte vie del centro di Sestu. L’erba cresce alta nelle caditoie, un ostacolo per chi deve uscire di casa. Alcuni cittadini protestano, altri cercano di risolvere il problema, forbici alla mano.

«Il programma è iniziato già da qualche settimana della zona B, che era già stata trattata tra febbraio e maggio per il primo ciclo», spiega l’assessore all’Ambiente Francesco Serra. «I lavori che sono in corso nella zona B termineranno orientativamente la settimana dopo Ferragosto. In questi giorni gli operai lavoreranno in via Brigata Sassari, via Europa, via Giustiniano, via Scipione. E nei prossimi giorni in via Regina Elena, via Cadorna, via Cavour, via Trincea delle Frasche e altre. Questo è stato un anno particolarmente caldo ed umido che ha reso il lavoro anche più complicato», conclude l’assessore. Continuano poi i controlli della Polizia Locale sui terreni di privati dove l’erba va falciata, ma troppi ancora non lo fanno.

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