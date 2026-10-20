Strade interrotte e alberi caduti 

Venti minuti di pioggia battente e anche l’Oristanese è finito sott’acqua. La bomba d’acqua che ieri pomeriggio si è abbattuta improvvisa ha creato disagi dal capoluogo fino a Bosa con problemi soprattutto per la viabilità. Super lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale che sono stati impegnati fino a tarda sera in numerosi interventi per garantire la messa in sicurezza delle zone più colpite.

In città

A Oristano un acquazzone violentissimo in pochi minuti ha riproposto i vecchi problemi con allagamenti nelle zone da sempre maggiormente a rischio: sotto il ponte Chirigheddu, lungo la strada che porta verso l’aeroporto di Fenosu, un’auto è rimasta intrappolata nel sottopasso completamente allagato, il conducente è riuscito a mettersi in salvo uscendo dal finestrino. Immediato l’intervento della polizia e dei vigili urbani. Grossi disagi per la circolazione anche nella rotatoria del Foro Boario, nella zona dell’ospedale e all’uscita verso Santa Giusta anche se i problemi si sono registrati in tutta la città. In via Cagliari la violenza dell’acqua ha provocato danni all’asfalto, si è creata una profonda buca e l’area è stata transennata in attesa di un intervento di ripristino. E ancora diversi rami spezzati nel parco di viale Repubblica, scantinati allagati e tombini letteralmente esplosi. Disagi anche nel centro storico, diversi locali al pian terreno si sono allagati. Nel momento di emergenza, gli agenti della polizia locale hanno bloccato il traffico per consentire ai vigili del fuoco di operare in condizioni di sicurezza.

In provincia

Il maltempo ha colpito anche l’hinterland oristanese, da Arborea a Siamanna, passando per Simaxis e Santa Giusta: numerose le segnalazioni per alberi caduti sotto la forza della pioggia, pali elettrici pericolanti e strade trasformate in fiumi. Anche a Bosa, alcuni vicoli e piazzette nel centro storico ancora una volta sono finiti sott’acqua e puntuali ci sono stati problemi per gli operatori e la circolazione.

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