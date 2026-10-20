Quattordicenne accoltellato da un coetaneo 

Caserta. Un 14enne è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di aver accoltellato un compagno di classe coetaneo in un istituto superiore di Castel Volturno. Lunedì, durante una lite scoppiata per motivi banali mentre l’insegnante si era allontanato dall’aula, il ragazzo avrebbe estratto un coltello a serramanico con lama di 16 centimetri, colpendo il compagno all’addome e a un avambraccio. La vittima è stata ricoverata e tenuta in osservazione. Il presunto aggressore, che ha detto di aver trovato il coltello fuori dalla scuola, è stato accompagnato al Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli. Le indagini proseguono anche sulla posizione del docente.

Studenti e famiglie hanno manifestato davanti all’istituto con uno striscione: "Basta violenza”.

Due giorni fa, nella vicina Marcianise, erano stati arrestati due adulti accusati di aver picchiato e accoltellato un 13enne nel parcheggio del Centro commerciale Campania.

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