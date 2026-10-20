Ranucci a Rainews ma non andrà  in video 

Sigfrido Ranucci ha scelto Rainews fra le tre destinazioni propostegli dalla Rai dopo la rimozione dalla conduzione di Report. Il giornalista, che aveva già lavorato nella redazione dal 1999 al 2006, si occuperà degli approfondimenti delle quattro rubriche della rete, mantenendo l’incarico di vicedirettore ad personam. In base alle nuove disposizioni, non dovrebbe però andare in video. «Torno da dove sono partito con la certezza di aver fatto tutto ciò che dovevo», ha scritto sui social.

Resta aperta la battaglia legale: respinto il ricorso d’urgenza contro il trasferimento, il Tribunale di Roma dovrà pronunciarsi nel merito. Ranucci si prepara inoltre a impugnare la sospensione di dieci giorni decisa dalla Rai dopo il parere del Comitato etico. Non è ancora stata comunicata la data di avvio della sanzione, la più grave prima del licenziamento. Il giornalista ha anche quasi 300 giorni di ferie e recuperi da smaltire.

La nuova stagione di Report debutterà l’8 novembre con Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi alla conduzione. La squadra si è mostrata al completo sui social, e Giorgio Mottola ha smentito le voci di rottura con il programma. A sostegno è intervenuta anche Milena Gabanelli, storica conduttrice.

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