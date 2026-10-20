SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Il dopo “Report”
21 ottobre 2026 alle 00:37

Ranucci a Rainews ma non andrà  in video 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sigfrido Ranucci ha scelto Rainews fra le tre destinazioni propostegli dalla Rai dopo la rimozione dalla conduzione di Report. Il giornalista, che aveva già lavorato nella redazione dal 1999 al 2006, si occuperà degli approfondimenti delle quattro rubriche della rete, mantenendo l’incarico di vicedirettore ad personam. In base alle nuove disposizioni, non dovrebbe però andare in video. «Torno da dove sono partito con la certezza di aver fatto tutto ciò che dovevo», ha scritto sui social.

Resta aperta la battaglia legale: respinto il ricorso d’urgenza contro il trasferimento, il Tribunale di Roma dovrà pronunciarsi nel merito. Ranucci si prepara inoltre a impugnare la sospensione di dieci giorni decisa dalla Rai dopo il parere del Comitato etico. Non è ancora stata comunicata la data di avvio della sanzione, la più grave prima del licenziamento. Il giornalista ha anche quasi 300 giorni di ferie e recuperi da smaltire.

La nuova stagione di Report debutterà l’8 novembre con Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi alla conduzione. La squadra si è mostrata al completo sui social, e Giorgio Mottola ha smentito le voci di rottura con il programma. A sostegno è intervenuta anche Milena Gabanelli, storica conduttrice.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’incontro

«La bellezza siamo noi, non i muscoli»

l De Roberto
Maltempo

Bomba d’acqua, allagamenti e blackout

Otto famiglie isolate e una evacuata. Danni in Baronia, Trexenta e ad Alghero 
Fabio Ledda (hanno collaborato Caterina Fiori ed Emanuele Floris)
Oristanese.

Strade interrotte e alberi caduti

Valeria Pinna
Il caso

Una sentenza spazza via gli usi civici: per il giudice erano stati aboliti nel 1865

La decisione su sette lotti a Sant’Antioco: possibili effetti su 310mila ettari nell’Isola 
Francesco Pinna
Regione

Sanità, le trasferte del dg Schael diventano un caso

Dubbi FdI sul viaggio in Germania Pittalis (FI): «Serve un assessore» 
Manovra

Pressing delle banche, scontro sulla sanità

Gli istituti di credito: sosteniamo i conti pubblici, ma si rispettino i patti 
L’emergenza

Stretta sulla sicurezza, il Colle vigila

Nuove regole dopo i disordini a Milano, no alle funzioni di polizia giudiziaria ai militari 
Rimini

Agricoltore di Ittiri scompare nel nulla

Sabato i Vigili del fuoco e i volontari hanno interrotto le ricerche 