Agricoltore di Ittiri scompare nel nulla 

Rimini. Un agricoltore sardo è svanito nel nulla da dieci giorni a Mulazzano, frazione di Coriano, centro del Riminese. Di Gian Gavino Chessa, originario di Ittiri, non si hanno più notizie, facendo piombare nell’angoscia i familiari e gli amici

Il giallo

Chessa ha 57 anni e vive da solo. Alto 172 cm, pesa circa 80 chili, ha i capelli rasati, gli occhi scuri e indossa occhiali da vista.

La sorella ne ha denunciato la scomparsa, ma non vedendolo da aprile non ha saputo dire che abiti indossasse al momento della scomparsa. Dopo giorni di ricerche senza esito – l’uomo è irreperibile dal 10 ottobre – lunedì la Prefettura di Rimini ha diffuso una fotografia recente dell’uomo, lanciando un appello a chi l’abbia visto di contattare subito la Stazione dei carabinieri di Coriano.

Le ricerche

Il mistero sulla sua sorte comincia proprio nei pressi della sua abitazione a Coriano. Dipendente di un’azienda agricola della zona, Chessa era stato accompagnato vicino a casa il giorno della scomparsa. Vive in un casolare isolato immerso tra le colline romagnole, dal luogo in cui lo hanno lasciato doveva percorrere l’ultimo tratto di strada dissestata in una zona impervia, ma non sarebbe mai arrivato a destinazione.I soccorritori, con droni, elicotteri e unità cinofile, hanno controllato campi e boschi per trovare l’agricoltore, ma di lui nessuna traccia. I vigili del fuoco hanno concluso le perlustrazioni senza esito: hanno battuto palmo a palmo le campagne della frazione, in un’area rurale disseminata di casolari, controllati anche l’abitazione del 57enne e diversi edifici agricoli. Nonostante le operazioni condotte in modo estremamente minuzioso, l’uomo sembra svanito nel nulla.

Sabato le ricerche sono state sospese, ma la Prefettura ha diffuso un’immagine dell’uomo nella speranza di ottenere informazioni utili, invitando i cittadini in possesso di informazioni a contattare la stazione carabinieri di Coriano al numero 0541/657159.

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