La figlia di Rossi: «Perché i nomi?» 

siena. «Non comprendiamo perché siano stati fatti nomi e cognomi in questa fase di indagine. Siamo rimaste attonite dalla modalità, considerando pure che non siamo in una fase di conclusione dei lavori della commissione». Queste le parole, riportate da Repubblica Firenze, di Carolina Orlandi, figlia di David Rossi, sulle attività della commissione parlamentare di inchiesta sulla morte dell'ex capo comunicazione di Mps: lunedì il presidente Gianluca Vinci ha indicato Giuseppe Mussari e Gabriele Ceccherelli come persone coinvolte.

«Abbiamo ricevuto solo notizie frammentate che non ci permettono di ricostruire un quadro coerente», ha aggiunto Orlandi, «siamo molto preoccupate». Il legale di Carolina e della madre Antonella Tognazzi, Carmelo Miceli, aveva espresso apprezzamento per il lavoro della Commissione ma pure «sgomento sulla presunta individuazione dei mandanti e degli esecutori», affermando che «non si può accettare il rischio di una condanna sommaria e mediatica».

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