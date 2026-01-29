Strade gruviera, i sindaci battono cassa 

Asfalto che salta, tagli stradali e ripristini eseguiti male. Assemini e Decimomannu sono i due Comuni confinanti che devono fare i conti con i disagi creati da società come Abbanoa, E-distribuzione e Sirti e dalle ditte che si occupano di bitumazione. I cittadini puntano il dito contro i rispettivi sindaci Mario Puddu e Monica Cadeddu, ma i due non ci stanno: il primo ha sollecitato il rifacimento del manto stradale di via Cagliari, inaugurato nuovo di zecca lo scorso dicembre. Mentre la seconda ha minacciato E-distribuzione che se non avesse provveduto a ripristinare i tagli stradali rattoppati si sarebbe rifatta sulla polizza fideiussoria. Il risultato? Società messe con le spalle al muro e lavori che avranno inizio a breve senza costi per le casse comunali.

Le criticità

Non sono passate inosservate le pessime condizioni del manto stradale in via Cagliari ad Assemini, recentemente interessata da lavori di rifacimento del manto stradale. Il deterioramento precoce del tratto ha sollevato polemiche, spingendo Puddu a fare chiarezza: «Già dopo l’ultimo intervento di dicembre, insieme agli uffici manutentivi abbiamo constatato che il manto stradale mostrava segni di deterioramento, forse anche a causa delle intense piogge di quel periodo. Può capitare che un lavoro non sia perfetto, ma l’amministrazione ha il dovere di vigilare».

Linea dura

Problemi diversi, risultato uguale, a Decimomannu, dove la sindaca aveva avviato l’escussione della fideiussione per i mancati ripristini stradali dopo i lavori. «E-distribuzione», aveva dichiarato Cadeddu, «ha 15 giorni per intervenire o opporsi. Se non lo farà il Comune incasserà i fondi (circa 60mila euro) per affidare i lavori a ditte terze. L’obiettivo? Tutelare decoro e sicurezza, ponendo fine a cantieri aperti e disagi per i cittadini».

Interventi in arrivo

I sindaci hanno usato le loro doti diplomatiche per trovare un accordo bonario con le società responsabili dei disagi. Il confronto tra Puddu e l’azienda esecutrice è stato immediato. La ditta non ha sollevato obiezioni, ammettendo implicitamente la possibilità di una fornitura di materiale “sfortunata”. L’accordo raggiunto prevede il ripristino totale del manto non appena il meteo lo permetterà. Oltre a via Cagliari, i lavori (già programmati) coinvolgeranno tratti delle vie Carmine, Taloro e Baronia. A Decimo, la sindaca Cadeddu ha temporaneamente sospeso la procedura di escussione della polizza fideiussoria dopo la ricezione di un cronoprogramma per il ripristino del suolo pubblico. Le opere, da completarsi tra il 15 febbraio e il 15 marzo, interesseranno le vie Delle Aie, Giardini, Fontana Nuova, vico Eleonora d’Arborea, Milano, Figari, Ballero, Firenze, Genova, Pascoli, Manzoni e Verga.

